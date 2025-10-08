مدیرکل راه آهن زاگرس از تداوم اجرای عملیات بهسازی و نوسازی خطوط ریلی در ناحیه زاگرس در راستای ارتقای ایمنی و پایداری شبکه ریلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروز فر گفت: در راستای ارتقای ایمنی و پایداری شبکه ریلی، گروه نظارت خط و سازه‌های فنی این اداره کل به همراه امور نگهداری خط و ابنیه فنی در نیمه نخست امسال موفق به اجرای مجموعه‌ای از عملیات گسترده بهسازی و نوسازی در مسیر‌های ریلی این ناحیه شد.

وی افزود: در این مدت ۶۰۰ شاخه ریل تعویض، ۵۶۶ اصله تراورس چوبی و ۵ هزار و ۶۰۷ اصله تراورس بتنی جایگزین شده است. همچنین جهت افزایش یکپارچگی و ایمنی خطوط، عملیات جوش درز ریل در ۱۶۸ بند انجام و حدود یک کیلومتر از مسیر ریلی مورد بهسازی کامل قرار گرفته است.

پیروزفر بیان داشت: در ادامه این اقدامات، دو دستگاه سوزن جدید نصب و ۱۶۶ واگن بالاست‌ریزی برای بهبود پایداری و کیفیت خط انجام شده است. همچنین با هدف ارتقای ایمنی سیر و جلوگیری از حوادث احتمالی، ۳۵ گذرگاه غیرمجاز در محدوده ناحیه زاگرس برچیده شده است.

مدیرکل راه آهن زاگرس تصریح کرد: این اقدامات، بخشی از برنامه‌های مستمر اداره کل راه‌آهن ناحیه زاگرس در جهت بهبود زیرساخت‌های ریلی، افزایش ایمنی تردد قطار‌ها و کاهش هزینه‌های نگهداری در سال‌های آینده است.