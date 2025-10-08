به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سومین نشست هم‌اندیشی مدیران پرستاری منطقه آمایشی ۹ کشور امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه با حضور دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: پایین بودن نرخ تعرفه‌ها سبب شده حتی در صورت پرداخت کامل مطالبات، تراز مالی بسیاری از مراکز منفی باقی بماند و این موضوع نشان می‌دهد نظام سلامت در یک دهه گذشته با نوعی رکود نسبی در حوزه پرداخت‌ها مواجه بوده است.

وی افزود: از جمله برنامه‌های در دست اقدام وزارت بهداشت، استانداردسازی نیروی انسانی، جذب سالانه تعداد مشخصی پرستار، افزایش نرخ تعرفه خدمات و پیگیری موضوع مسکن پرستاران به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها است.

دکتر عبادی گفت: در نظام پرداخت فعلی هنوز اشکالاتی وجود دارد و لازم است مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد واقعی اصلاح شود.

وی ادامه داد: در گذشته مبنای پرداخت صرفاً بر اساس سابقه و مرتبه شغلی بود، در حالی که در نظام تعرفه باید سختی کار و تعداد بیماران نیز لحاظ شود؛ موضوعی که در بخش پزشکی اجرا شده و باید در پرستاری نیز عملیاتی شود.

وی با اشاره به رشد محسوس پرداخت‌ها در سال‌های اخیر اظهار کرد: میانگین کارانه پرستاران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۸۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون به بیش از ۹ میلیون تومان رسیده و این رشد نشان‌دهنده توجه ویژه وزارت بهداشت به معیشت جامعه پرستاری است.

معاون پرستاری وزیر بهداشت از اصلاحات انجام‌شده در نظام‌نامه توزیع کارانه نیز خبر داد و گفت: در سند جدید بازتوزیع، عدالت بیشتری برقرار شده و بسیاری از چالش‌های گذشته برطرف خواهد شدو این سند پس از طی مراحل نهایی و با امضای وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر میانگین حدود پنج درصد از پرستاران کشور در بخش‌های غیر بالینی فعالیت دارند که باید به چرخه بالینی بازگردند تا بهره‌وری و عدالت در توزیع خدمات افزایش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: نقش پرستاری بر هیچ‌کس پوشیده نیست و در گذشته پرستار تنها به عنوان همکار بیمارستانی دیده می‌شد، اما امروز نقش آن در سلامت جامعه پررنگ‌تر از همیشه است.

دکتر سید احمد هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات پرستاران گفت: اصلاح تعرفه‌ها و پرداختی‌ها در سال‌های اخیر بخشی از دغدغه‌ها را کاهش داده است، اما با توجه به تورم و فشار‌های اقتصادی، این اقدامات هنوز پاسخگوی کامل نیاز‌های جامعه پرستاری نیست.

دکتر هاشمی با اشاره به کمبود نیرو در بخش‌های پرستاری بیان کرد: در حال حاضر ضریب پرستار به بیمار در استان ۰.۹۸ است و با توجه به نبود کمک‌پرستار، بسیاری از وظایف بر دوش پرستاران قرار می‌گیرد که فشار زیادی را متحمل می‌شوند.

وی گفت: در آزمون اخیر استخدامی، ۱۴۰ پرستار سهمیه استان بوده‌اند که نتایج آن در انتظار اعلام است.

همچنین پیگیر برگزاری آزمون ویژه برای جذب کمک‌پرستاران و اختصاص سهمیه به استان هستیم و درخواست حمایت در این خصوص را داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پایان با اشاره به فرا رسیدن روز پرستار اظهار کرد: لازم است برنامه‌ای درخور شأن پرستاران تدارک دیده شود تا ضمن قدردانی از تلاش آنان، از این فرصت برای تقویت روحیه و همدلی در جامعه پرستاری استفاده شود.