به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی قهرمانی در خصوص جزئیات این خبر افزود: مأموران دریابانی در روز ۲۳ تیر امسال یک کشتی خارجی را به علت قاچاق سوخت در آب‌های شرق هرمزگان توقیف کردند که روند رسیدگی قضایی به تخلفات این شناور آغاز شد.

این کشتی حامل سوخت قاچاق، ۱۷ سرنشین داشت که این افراد، اتباع چهار کشور خارجی هستند و همگی با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت شده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: پس از انجام تحقیقات قضایی و اخذ استعلامات لازم و بررسی مدارک و مستندات موجود، ارتکاب جرم قاچاق کالای یارانه‌ای به صورت سازمان یافته توسط این افراد محرز شده است.

وی در ادامه افزود: در نتیجه تکمیل تحقیقات و پس از انجام مراحل رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جاسک، برای تمامی ۱۷ نفر متهم این پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد.

قهرمانی با اشاره به اینکه پرونده تخلفات این کشتی خارجی برای سیر مراحل دادرسی و صدور رای به دادگاه ارسال شده است، گفت: این تانکر حامل بیش از دو میلیون و سیصد هزار لیتر سوخت یارانه‌ای از نوع نفت گاز بوده است.

برخورد بدون اغماض با عناصر دخیل در قاچاق سازمان یافته سوخت و غارتگران ثروت‌های عمومی و منابع ملی به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی است.