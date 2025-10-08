پخش زنده
براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، از ۲۱ تا ۲۷ مهر فرصت دارند از سمت خود استعفا دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
براساس قانون انتخابات شوراها و بهویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبتنام، از سمت خود استعفا دهند.
بر همین اساس، ستاد انتخابات کشور، ماه گذشته اطلاعیهای صادر کرد و در آن اعلام شد که از ۲۱ تا ۲۷ مهر، زمان قانونی استعفای مقامات و مشاغل مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی است.
افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمانبندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبتنام با مشکلی مواجه نشوند.
ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: زمان ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا را نیز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیهای جداگانه اعلام خواهد کرد.