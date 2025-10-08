پخش زنده
امروز: -
دور یک هشتم نهایی بیست و چهارمین دوره فوتبال جام جهانی جوانان کمتر از ۲۰ سال - ۲۰۲۵ بامداد امروز در شیلی آغاز شد.
در این رقابتها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت پرداختند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. مسابقات در شهرهای سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار میشود. نتایج و برنامه ادامه مسابقات و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
* دور یک هشتم نهایی:
شیلی ۱ - ۴ مکزیک
اوکراین ۰ - ۱ اسپانیا
- برنامه - چهارشنبه ۱۵ و بامداد پنج شنبه ۱۶ مهر:
آرژانتین - نیجریه
کلمبیا - آفریقای جنوبی
پاراگوئه - نروژ
ژاپن - فرانسه
- برنامه - پنج شنبه ۱۶ و بامداد جمعه ۱۷ مهر:
آمریکا - ایتالیا
مغرب - کره جنوبی
- در جدول گلزنان رقابتها آلخو سارکو از آرژانتین، گیلبرتو مورا از مکزیک، آندره آ لوبورنی و لوکاس میشال از فرانسه و بنجامین کرماسکی از آمریکا با ۳ گل به طور مشترک در صدر هستند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.
در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار میشود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیمهای صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
تیم جوانان ایران ۳ بار در سالهای ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.