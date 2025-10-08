ادارهکل هواشناسی استان مرکزی: دمای شبانه از روز یکشنبه تا حدی کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی وضعیت جوی پیشرو را این گونه توصیف کرد: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیش یابی وضع هوا از پایداری نسبی جو در روزهای آتی حکایت دارد.
آسمان استان بیشتر صاف و غبارآلود بوده و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
نوسان محسوسی تا اوایل هفته آینده نخواهیم داشت.
دمای شبانه از روز یکشنبه تا حدی کاهش خواهد یافت.
حداقل تا پایان هفته آینده سامانه بارشی مؤثری در استان نخواهیم داشت.