رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان از برگزاری بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ نوآوری، حمایت از مجموعههای خلاق و اتصال آنها به شبکه سرمایهگذاران بهمنماه امسال در سمنان و مرحله کشوری آن در آبانماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار خواهد شد.
محسن نظری با بیان اینکه این رویداد ملی میزبان مجموعههای خلاق، فناور و دانشبنیان است، افزود: ترویج فرهنگ نوآوری، حمایت از این مجموعهها و طرحهای برگزیده، ایجاد شبکه سرمایهگذاران، توانمندسازی و توسعه زیستبوم فناوری از اهداف اصلی این جشنواره است.
نظری اظهار داشت: بخش مسابقهای جشنواره در سه محور «فنآفرینی و تجاریسازی فناوری رشدیافته»، «فنآفرینی و تجاریسازی فناوری نوپا» و «طراحان کسبوکار» برگزار میشود و به تیمهای اول تا سوم مبالغی از ۱۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان جایزه تعلق میگیرد.