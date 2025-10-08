

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های این هفته با رویارویی دو تیم همنام نفت در جهرم آغاز می‌شود و در ۵ شهر دیگر پیگیری خواهد شد. در جهرم، نفت زاگرس در حالی میزبان حریف همنام آبادانی خود است که هفته نخست این فصل را با شکست برابر مدافع قهرمانی تمام کرد، اما حریف آبادانی اش با امتیاز برد خانگی که از هفته اول به دست آورد، مهیای این دیدار شده است.

ماهشهر و اصفهان میزبانان آخرین دیدار‌های این هفته از مسابقات خواهند بود؛ در ماهشهر شاگردان علی آرزومندی در تیم طبیعت که نایب قهرمانی فصل قبل را در اختیار دارند و این فصل را هم با برد خانگی آغاز کردند به مصاف پترونوین می‌روند، تیمی که امیدوار است از اولین میزبانی این فصل صاحب اولین برد هم شود. کاله، تیم سوم فصل قبل هم به اصفهان سفر کرده تا با گلنور رقابت داشته باشد. این دیدار با توجه به عملکرد و نتیجه‌ای که دو تیم در هفته قبل داشتند و تلاشی که برای جبران آن خواهند داشت، برای هر دو آنها با اهداف مشترک دنبال می‌شود.

در تنها دیدار این هفته که در تهران و در سالن مرحوم محمود مشحون برگزار می‌شود نیز شهرداری گرگان، مدافع عنوان قهرمانی با استقلال رقابت خواهد داشت. دو تیم این فصل از مسابقات را با برد آغاز کردند و مصمم هستند با کسب دومین پیروزی، گام محکم دیگری بردارند. همزمان با این دیدار نیز پاس کردستان و پایش پارت شاهرود از حریفان خود میزبانی خواهند کرد.

برنامه دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان به این شرح است:

پنجشنبه ۱۷ مهر

* نفت زاگرس جنوبی - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)

* پاس کردستان - رعد پدافند هوایی اصفهان (ساعت ۱۶ - سالن آزادی سنندج)

* پایش پارت شاهرود - مهگل البرز (ساعت ۱۶ - سالن دانشگاه صنعتی شاهرود)

* استقلال تهران - شهرداری گرگان (ساعت ۱۶ - سالن محمود مشحون تهران)

* پترونوین ماهشهر - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۷ - سالن اندیشه ماهشهر)

* گلنور اصفهان - کاله مازندران (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)