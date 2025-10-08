به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی آریان در نشست خبری به مناسبت دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس گفت: دوازدهمین نمایشگاه کتاب استانی و چهاردهمین نمایشگاه دفاع مقدس رخداد مهم در استان است.

وی افزود: این نمایشگاه اولین نمایشگاه در دولت چهاردهم است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: نمایشگاه کتاب چند سالی است در کشور هم برگزار نشده و این رویداد فرهنگی با چند سال وقفه در استان خراسان شمالی انجام میشود.

آریان گفت: تعداد ۲۹۴ ناشر از سراسر کشور ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۵۰ ناشر آثار خود را به خانه کتاب ایران تحویل داده‌اند.

وی یادآورشد: باید زیر ساخت‌ها و بستر‌های لازم برای این رویداد فراهم شود تا نمایشگاه با کیفت بالاتری برگزار شود.

وی با بیان اینکه استان رویداد اقلیم قلم را نیز میزبانی می‌کند، گفت: این رویداد با حضور ۸ استان، تهران، سمنان، گلستان مازندران، سیستان و بلوچستان، و سه خراسان برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد از ۳۰ مهر ماه الی ۲ آبان با حضور ۱۰۰ نفر شرکت کننده در استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره بر اینکه در کنار فروش کتاب حضوری مجازی هم فروش صورت می‌گیرد تصریح کرد: فروش مجازی با محوریت خانه کتاب نیز انجام می‌شود.

وی گفت: تاکنون ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز یارانه تامین شده است.

آریان ادامه داد: ۳۵ درصد تخفیف کتاب نیز در حوزه کتاب‌های دفاع مقدس پیش بینی شده است.

نمایشگاه کتاب از ۲۷ مهر ماه به مدت یک هفته در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.