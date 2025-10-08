پخش زنده
به منظور توسعه انرژی های پاک ، ۸ نیروگاه خورشیدی در استان سمنان به شبکه سراسری برق متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی پاک طینت مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: این نیروگاههای که در شاهرود ، سرخه ، مهدیشهر ، دامغان میامی احداث شده و توان تولید ۲۴ مگاوات برق را دارند.
وی گفت: برای راه اندازی این نیروگاههای خورشیدی ۸۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: با افتتاح این هشت واحد سه مگاواتی نیروگاه خورشیدی ، برق تولیدی آنها با اتصال به شبکه توزیع ، در محل مصرف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق سمنان گفت: این نیروگاههای خورشیدی در مدت زمان ۲ ماه احداث و پس از آزمایش موفق فنی، به شبکه سراسری برق کشور متصل شدند.
برای اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی از توان متخصصان داخلی، استفاده شده که این مهم نشاندهنده ظرفیت فنی کشور در طراحی، احداث و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی است.
طرح اتصال نیروگاه خورشیدی مجموعهای از مطالعات فنی و تخصصی بر اساس دستورالعملهای وزارت نیروست و میزان تاثیر نیروگاه بر پایداری، کیفیت و ایمنی شبکه را مشخص میکند.
تعهد استان سمنان در دولت چهاردهم برای تولید برق از نیروگاههای خورشیدی ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات است و مقرر شده تا پایان امسال ۵۰ نیروگاه خورشیدی با توان تولید ۲۲۰ مکاوات برق در استان راه اندازی شود.