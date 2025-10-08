پخش زنده
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز از ساماندهی کامل سرویس مدارس در چارچوب آییننامه حملونقل دانشآموزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر صفیخانی با اشاره به اینکه شهر اهواز حدود ۲۵۰ هزار دانشآموز دارد که بین ۱۰ تا ۱۲ درصد آنها از سرویس مدرسه استفاده میکنند، اظهار کرد: در سه سال گذشته با آسیبشناسی مشکلات، برنامهریزی مستمر و همکاری آموزش و پرورش، گامهای مؤثری برای نظمبخشی به این حوزه برداشته شده است.
وی افزود: تدوین نرخنامه سرویس مدارس و تصویب آن در شورای اسلامی شهر و ابلاغ توسط فرمانداری، از اقدامات اولیه و مهم بود. اهواز از نخستین شهرهایی بود که این نرخنامه را ابتدای خرداد در سامانه سپند بارگذاری کرد تا خانوادهها از هزینهها مطلع شوند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز ادامه داد: با اطلاعرسانی گسترده از طریق رسانهها و آموزش و پرورش، تاکنون ۱۶ هزار والد در سامانه سپند ثبتنام کردهاند و ۴۸ شرکت حملونقل دانشآموزی دارای گواهی صلاحیت، به آموزش و پرورش معرفی شدهاند؛ آماری که بالاترین رقم در دو دهه اخیر است.
صفیخانی تأکید کرد: هدف شهرداری و سازمان تاکسیرانی، ایجاد سفری ایمن، منظم و مطمئن برای دانشآموزان اهوازی است.