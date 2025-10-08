پخش زنده
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۴ دستگاه دولتی با ظرفیت ۲۴۵ کیلووات و با اعتباری بالغ بر ۱۱۷ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا رمضانی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۴ دستگاههای اجرایی استان، با اشاره به وضعیت نیروگاههای خورشیدی در استان گفت: با توجه به سفر معاون رئیس جمهور به استان، نیروگاه خورشیدی ۱۴ دستگاه دولتی با ظرفیت ۲۴۵ کیلووات و با اعتباری بالغ بر ۱۱۷ میلیارد ریال افتتاح شد. با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته، مقرر شده است که تا سال ۱۴۰۶ بیش از ۶ مگاوات انرژی برق دستگاههای اجرایی از طریق نیروگاههای خورشیدی تامین شود.
در ادامه مراسم محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به استان خراسان شمالی گفت: این استان ظرفیتهای بسیار زیادی برای سرمایهگذاری و توسعه دارد که راهاندازی نیروگاههای خورشیدی میتواند از مهمترین آنها باشد.
وی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد همه ادارات استان اقدام به احداث نیروگاههای خورشیدی برای تامین برق خود کنند، افزود: در نهاد ریاست جمهوری نیز پیگیری احداث نیروگاههای خورشیدی دستگاههای اجرایی در حال انجام شد و بهزودی به همه سازمانها برای اجرا ابلاغ میشود. امیدوار هستیم، احداث نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای دولتی تداوم داشته باشد.