به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با اعلام هشدار زرد گفت : وزش باد متوسط، همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال رخداد گردوغبارمحلی و موقتی از ظهر جمعه تا اواخر وقت شنبه در مناطق جنوبی، جنوب غربی، غربی و بخش‌های از مرکز استان مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار جریانات جنوبی و افزایش رطوبت و رخداد پدیده مه یا مه رقیق تا اواسط روزجمعه در سواحل، مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و بخش‌هایی از مناطق غربی و شمالی استان می‌باشد.

وی گفت: از اواسط روز جمعه با تغییر سوی جریانات از میزان رطوبت کاسته خواهد شد. همچنین از اواسط جمعه تا اواخر شنبه وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدود مرکزی بصورت متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود، لذا برخاستن گرد و خاک موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دما تا روز شنبه بین ۳ تا ۴ درجه کاهش پیدا خواهد کرد.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۲.۴ و ایذه با دمای ۱۳.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۳ و کمینه دمای ۲۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.