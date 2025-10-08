به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم پیرامون در جلسه پیش‌بینی پنج‌ساله بهره‌دهی چاه‌های نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته جهت دستیابی به اهداف تولیدی مورد نظر در نیمه نخست سال جاری، گفت: این شرکت امروز از حداکثر تولید ممکن برخوردار است و دستیابی به این نصاب تولید، که شاید در اوایل دولت چهاردهم دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید، با همت و تلاش کارکنان آغاجاری و هماهنگی و پشتیبانی مناطق نفت‌خیز جنوب محقق شد.

وی با اشاره به وجود تنگنا‌ها و کمبودها، نقش کارکنان این شرکت را در “جنگ ۱۲ روزه” جهت پایداری تولید ستودنی دانست و با اشاره به عمر تولیدی برخی مخازن و تولید ۷۰ درصدی از ذخایر پیش‌بینی‌شده، بر لزوم یافتن راهکار‌های جایگزین و اساسی جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر عظیم نفتی توسط مهندسی نفت و ارزیابی مخازن تأکید کرد و افزود: یافته‌های جدید این مخازن نفتی همانند مخزن قدیمی آغاجاری در صورت موفقیت می‌توانند به‌عنوان پایلوت در دیگر مخازن مورد استفاده قرار گیرند.

پیرامون در این نشست با تاکید بر لزوم به حداقل رساندن گازسوزی در شرکت آغاجاری، اظهار داشت: راه‌اندازی توربو کمپرسور در تأسیسات گاز و گاز مایع یکهزار بعد از چندین سال، اقدامی مهم بود که با هدف حذف ۲۰ میلیون فوت مکعب گازسوزی انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب همچنین اقدامات مؤثر شرکت آغاجاری از جمله بهبود فرآیندها، بکارگیری گسترده دستگاه‌های فراورش سیار (MOS و MOT)، اصلاحیه‌های فرآیندی و مجموعه اقدامات تعمیراتی و فرآیندی را از اهداف مؤثر افزایش تولید برشمرد و تصریح کرد: به‌کارگیری پکیج تولید و تزریق نیتروژن در شرکت آغاجاری را برای نخستین بار در مناطق نفت‌خیز جنوب، یک پایلوت موفق دانست که می‌توان با بهره‌گیری از این فناوری به اهداف تولیدی دست یافت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های صحیح و اقدامات به‌موقع بتوانیم در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شاهد تولید خوبی در این شرکت باشیم.