رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بر اساس مصوبه جدید، دریافت کامل حقالزحمه با تضمین قانونی و بر مبنای «ارزش معاملاتی» ملک انجام میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، هیئت دولت سامانه جدید تعرفه حقالزحمه مشاوران املاک را تصویب کرد.
طبق این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی موظف به وصول قطعی حقالزحمه مشاوران شدند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: دریافت حقالزحمه بر اساس ارزش معاملاتی ملک و با تضمین قانونی صورت میگیرد.
این اقدام باعث شفافیت و عدالت در پرداخت حقالزحمه میشود. اجرای این سامانه از این پس الزامی خواهد بود.