به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ناصر امیرابراهیمی اظهار کرد: این استان با ۲۰۱ واحد فعال مرغ تخمگذار و ظرفیت ۱۱ میلیون و ۸۳۷ هزار قطعه مرغ، رتبه سوم تولید تخم‌مرغ در کشور را دارد و ۱۰ درصد از میزان تولید تخم مرغ کل کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: ضمن تامین کل تخم مرغ مورد نیاز مصرفی در داخل استان، بخشی از تخم مرغ تولیدی به سایر استان‌ها و کشور‌های هم‌جوار صادر می‌شود.

وی با اشاره به انتخاب شعار «تخم مرغ سرشار از مواد مغذی» توسط کمیسیون بین‌المللی تخم‌مرغ،افزود: روز ۹ اکتبر _۱۷ مهر_ به عنوان روز جهانی تخم‌مرغ نام‌گذاری شده است تا به ترویج خواص این ماده غذایی پروتئینی و اهمیت آن در تغذیه سالم خانواده‌ها، به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی، پرداخته شود.

امیرابراهیمی با بیان اینکه سرانه مصرف تخم‌مرغ در استان حدود ۱۴ کیلوگرم است ادامه داد: تخم‌مرغ به عنوان یک منبع مهم غذایی برای تمامی اقشار جامعه از کشور‌های فقیر تا توسعه یافته، نشان‌دهنده ارزش غذایی بالای این محصول در کنار قیمت پایین آن است.

وی خاطرنشان کرد: این ماده غذایی با ارزش، می‌تواند به کاهش سوء تغذیه و تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای در بسیاری از نقاط جهان کمک کند. تخم‌مرغ منبع غنی از اسید‌های آمینه ضروری، اسید‌های چرب و املاح سودمند است و یک عدد تخم‌مرغ معادل ۱۲۰ گرم شیر و یا ۵۰ گرم گوشت بدون چربی انرژی تولید می‌کند. مصرف تخم‌مرغ در کودکان و نوجوانان، زنان باردار و شیرده، ورزشکاران و تمامی بزرگسالان سالم، به ویژه در دوران پس از بیماری، توصیه می‌شود.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: مصرف یک تخم‌مرغ در روز برای افراد سالم توصیه می‌شود و مصرف ۱.۵ عدد تخم‌مرغ در روز نیز مشکلی ایجاد نمی‌کند. در افراد دارای بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون بالا و بیماران قلبی عروقی، مصرف تخم‌مرغ تا حدود سه عدد در هفته پیشنهاد می‌شود.

وی ادامه دارد: کلسترولی که بر اثر خوردن تخم‌مرغ در بدن تولید می‌شود، از نوع کلسترول خوب است. تخم‌مرغ حاوی طیف وسیعی از مواد مغذی از جمله پروتئین، اسید‌های چرب امگا ۳ و ۶ کلسترول، ویتامین A، ویتامین D، ویتامین E، ویتامین‌های گروه ب (ب کمپلکس)، کلسیم، منیزیم، گوگرد، فسفر، روی، سلنیوم و آهن است. پروتئین و اسید‌های آمینه موجود در تخم‌مرغ، با کیفیت‌ترین نوع پروتئین در بین تمام مواد غذایی به حساب می‌آید و به دلیل ارزش بالای بیولوژیکی آن، کیفیت سایر پروتئین‌ها را نسبت به آن می‌سنجند.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بخش اصلی سفیده تخم‌مرغ، پروتئین و اسید‌های آمینه است و به همین جهت، سفیده تخم‌مرغ یکی از مواد غذایی محبوب در بین ورزشکاران است و بسیاری از پودر‌های پروتئین از سفیده تخم‌مرغ تهیه می‌شوند. زرده تخم‌مرغ نیز علاوه بر پروتئین، حاوی کلسترول، ویتامین‌ها و مواد معدنی فراوان است.

هر سال در ۹ اکتبر روز جهانی تخم‌مرغ جشن گرفته می‌شود. این رویداد برای نخستین بار در سال ۱۹۹۶ توسط کمیسیون بین‌المللی تخم‌مرغ آغاز شد تا آگاهی عمومی در مورد اهمیت تغذیه‌ای و نقش اقتصادی تخم‌مرغ افزایش یابد.