به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛متن پیام تسلیت و تبریک آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه به مناسبت شهادت حجت الاسلام والمسلمین ولی الله حیدری به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

وَلَا تَحسَبَنَّ ٱلَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ أَموَٰتَاۚ بَلۡ أَحیَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ یُرۡزَقُونَ (آل عمران ۱۶۹)

شهادت روحانی با اخلاص و خدوم، حجت الاسلام والمسلمین شهید علیرضا ولی‌زاده را به محضر حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف» مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و ملت غیور ایران تسلیت عرض می‌نماییم.

این واقعه دردناک که در حین انجام وظیفه الهی و در سنگر خدمت، تبلیغ و جهاد رخ داد، بار دیگر نشان داد روحانیت انقلابی در دفاع از امنیت و عزت کشور تا پای جان ایستاده است.

شهادت این طلبه مجاهد مصداق بارز آیه شریفه «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا» است.

این شهید والامقام، با خون پاک خود وفاداری به عهد الهی و استمرار راه شهدا را امضا کرد. او در سنگر‌های گوناگون جهادی خدمات خالصانه‌ای به اسلام، انقلاب و مردم شریف ایران ارائه نمود و در نهایت، مهر ختام دفتر زندگیش شهادت بود.

ما ضمن محکومیت شدید تجاوز ناجوانمردانه ضد انقلاب به مرزبانان جان برکف، به خانواده گرامی این شهید و عموم مردم غیور ایران، اطمینان می‌دهیم که حوزه‌های علمیه و روحانیت در رسالت دینی و استمرار ماموریت الهی خویش هیچ شک و تردیدی به دل راه نداده و نخواهد داد و همچون گذشته، سینه خود را سپر بلای توطئه‌های دشمنان خواهد کرد بی‌تردید خون این شهید والامقام همراه با خون دیگر شهدای روحانی راه آینده حوزه و انقلاب را وشن‌تر خواهد کرد و پرچم مبارزه با طاغوت و ظلم را برافراشته نگه خواهد داشت.



از خداوند متعال رحمت و غفران واسعه برای آن روحانی جهادی و فاضل، و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان محترم و عموم داغدیدگان مسئلت داریم. روحش با شهدای محشور نامش ماندگار و راهش پر رهرو باد.

علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه