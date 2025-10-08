به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار بر اساس یک تفاهمنامه سه‌گانه برای مهار بحران‌های محیط زیستی استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است.

حسن وحیدگفت: این تفاهم‌نامه میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بسیج سازندگی کشور و اداره‌کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان با هدف اجرای پروژه‌های گسترده آبخیزداری و بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی این استان منعقد شده است.

وی گفت: این تفاهم‌نامه با هدف احیای سرزمین، آبخیزداری، بیابان‌زدایی، کنترل فرسایش خاک و مهار بحران‌های زیست‌محیطی در مناطق شمالی، جنوبی و میانی سیستان و بلوچستان به امضا رسید و با اجرای آن در سه تا چهار سال آینده بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی افزود: براساس این توافق، بخشی از حوضه‌های آبخیز در نقاط بحرانی سیستان و بلوچستان که با مشکلات زیست‌محیطی و فرسایش خاک مواجهند در قالب طرح‌های جامع منابع طبیعی مورد بازسازی و تثبیت قرار می‌گیرند.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اجرای بزرگ‌ترین طرح آبخیزداری و همچنین مطالعاتی جامع منابع طبیعی ایران در سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون بیش از پنج میلیون هکتار از اراضی این استان زیر پوشش طرح‌های مطالعاتی آبخیزداری قرار گرفته است.

وحید بیان کرد: در منطقه «عورکی» چابهار نیز با اجرای بند خاکی از بروز خسارت‌های سنگین ناشی از سیلاب سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جلوگیری شد و حدود ۳۰ تا ۴۰ روستا از آسیب مصون ماندند.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح‌های آبخیزداری در سیستان و بلوچستان، نقش مؤثری در کاهش فرسایش بادی و کنترل روان‌آب‌ها داشته و در بسیاری از نقاط به شکل‌گیری پوشش گیاهی طبیعی و احیای جنگل‌های بومی منجر شده است.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور گفت: اجرای مدل‌های بیابان‌زدایی، پخش سیلاب، طرح‌های آبخیزداری و ساخت بند‌ها در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان موجب احیای بخش‌های زیادی از مناطق بحرانی شده است به‌طوریکه احداث «بند کالدان» در چابهار موجب احیای چهار تا پنج هزار هکتار عرصه طبیعی شد و به‌عنوان الگوی موفق در کشور شناخته می‌شود.

وحید افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، کاهش ۲۰ درصدی فرسایش بادی هدفگذاری شده است و مدل‌های اجرا شده در سیستان و بلوچستان می‌تواند به‌عنوان طرح الگو برای سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در بازدید‌های میدانی از شهرستان‌های ایرانشهر، فنوج، بمپور و سرباز، مردم خواستار اجرای گسترده‌تر طرح‌های آبخیزداری با مشارکت دولت شدند تا بخشی از مشکلات مربوط به روان‌آب، کاهش سطح آب زیرزمینی و فرسایش خاک برطرف شود.