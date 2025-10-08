پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از واریز ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال از سوی مودیان مالیاتی در قالب طرح نشاندار کردن مالیات به حساب طرحهای عمرانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی با اشاره به واریز ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال از سوی مودیان مالیاتی در قالب طرح نشاندار کردن مالیات به حساب طرحهای عمرانی خوزستان، گفت: ۱۵ هزار مودی مالیاتی با انتخاب محل هزینهکرد مالیات خود برای خوزستان ۶۷ درصد از اعتبار پیشبینیشده در قالب طرح نشاندار کردن مالیات را برای اجرای طرحهای عمرانی استان تامین کردند.
وی با اشاره به اجرای موفق طرح «نشاندار کردن مالیاتها» در سال جاری، افزود: با توجه به اینکه این اقدام نقطهعطفی در مسیر مردمیسازی نظام مالیاتی کشور است، در قالب این طرح، ۲۲ طرح عمرانی در حوزههای آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، سلامت و رفاه اجتماعی، و حملونقل شهری و روستایی با ظرفیت تامین اعتبار ۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال تعریف شده است.
خورشیدی ادامه داد: اجرای یکپارچه این طرح در سراسر کشور برای دومین سال پیاپی، نشانهای از موفقیت سیاستهای شفافسازی مالیاتی است.
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان تاکید کرد: نشاندار کردن مالیاتها موجب افزایش اعتماد عمومی، مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساختها، و تحقق عدالت منطقهای است و با توجه به استقبال و پیگیری مودیان در سال گذشته، امسال در زمینه فرهنگسازی و اطلاعرسانی گسترده، از تمامی ظرفیتهای ممکن در اداره کل امور مالیاتی استان بهره گرفته شد.
تخصیص هدفمند مالیات مودیان مالیاتی به طرحهای اولویتدار عمرانی در چارچوب آییننامه «نشاندار کردن مالیاتها» فراهم است و این دستورالعمل راهی برای توسعه استان و کشور است.
تعهد درآمد مالیاتی امسال خوزستان نسبت به سال گذشته رشد ۴۰ درصدی یافته است.