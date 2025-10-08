به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نوذری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شرط پرداخت این تسهیلات را اجرای تعهدات استانی توسط واحد‌های متقاضی دانست و افزود: تسهیلات به واحد‌های تولیدی که حساب‌های مالیاتی و بانکی خود را از تهران به استان قزوین منتقل کرده و اهلیت تولیدی آنها تأیید شود، پرداخت خواهد شد.

استاندار بر کیفیت پرداخت تسهیلات تأکید کرد و اظهار داشت که کمک‌های مالی باید با دقت و هدفمندی تخصیص یابد.

وی گفت: تسهیلات پرداختی به واحد‌های تولیدی باید با نظارت دقیق و هدفمند پرداخت شود تا شاهد توسعه واقعی و پایدار صنایع در استان باشیم و منابع به درستی در چرخه تولید به کار گرفته شوند.

در این جلسه موضوعات جلوگیری از واردات کالا در مواردی که مشابه آن در داخل استان تولید می‌شود، درخواست امهال بدهی‌های مالیاتی و تسهیلات سرمایه در گردش بررسی شد.