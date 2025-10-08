پخش زنده
امروز: -
همایش مشترک دانشافزایی مدیران فوتبال کشور امروز با حضور مسئولان، اعضای هیأترئیسه، معاون وزارت ورزش، مدیران باشگاهها و رؤسای هیأتهای فوتبال سراسر کشور در هتل آکادمی ملی فوتبال آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همایش مشترک دانشافزایی مدیران فوتبال کشور امروز با حضور جمعی از مدیران ارشد فدراسیون، معاون وزارت ورزش در حوزه قهرمانی، سازمان لیگ، اعضای هیأترئیسه، رؤسای هیأتهای فوتبال استانها و مدیران عامل باشگاهها در محل هتل آکادمی ملی فوتبال آغاز شد.
در این همایش، برنامهها و سیاستهای کلان فدراسیون فوتبال در حوزههای مدیریتی، فرهنگی حقوقی استاندارد سازی و کانون هوادران، داوری و VAR مورد بررسی قرار میگیرد و برای تعامل سازنده بین فدراسیون، باشگاهها و هیأتهای استانی به جهت توسعه فوتبال کشور موارد مختلفی مطرح خواهد شد.