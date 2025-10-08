

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مقیمی، مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور، اظهار داشت: مسئولان باشگاه باید حواسشان به انسجام ملی خیلی جمع باشد. در جنگ ۱۲ روزه انسجام خوبی ایجاد شد که باید ان را تقویت کنیم و مسئولش نیز مدیرعامل باشگاه است. همه را باید پای کار آورده و در تمام زمینه‌ها حضور موفق و برخوردار داشته باشیم.

وی افزود: باید جوری عمل کنیم که روی سکو‌ها مشکلی ایجاد نشود. در گذشته حتی بابت این مسائل کشته دادیم و باید ورود تماشاگران به ورزشگاه کنترل شود. باید مطابق تعداد بلیت فروخته شده هوادار به ورزشگاه بیاید و مدیرعامل باید این موضوع را گردن بگیرد. به همین جهت خواهش می‌کنم مسئولان مربوطه و مدیران عامل، مسئولیت بلیت فروشی را برعهده گرفته و در این زمینه پاسخگو باشند. باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت بیشتری ایجاد شود و شورآفرینی کنیم.

مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور تاکید کرد: اصلا دلمان نمی‌خواهد بازی‌ها بدون تماشاگر باشد. بازی بدون تماشاگر به درد نمی‌خورد، اما چرا باید به جایی برسیم که بگوئیم تماشاگر نیاید. باید شور، نشاط و اشتیاق را در مردم افزایش بدهیم، اما متاسفانه به دلیل رعایت نشدن برخی امورها، تصمیماتی مثل بدون تماشاگر برگزار شدن بازی گرفته می‌شود. اصلا نباید دنبال جملات منفی در ورزش باشیم.

مقیمی افزود. دنبال این نیستیم مسایل را سیاسی کنیم. معنی ورزش مشخص است یعنی نشاط اجتماعی و فرهنگی. ما باید جذب مخاطب کرده و مردم را پای کار بیاوریم. هر اتفاقی می‌تواند بیفتد باید بیفتد تا سکو‌ها پرو پیمان شود. می‌خواهیم مردم را جذب کنیم تا شور و اشتیاق بالا برود و پرچم جمهوری اسلامی بالا بماند

وی عنوان کرد: بحث کودکان، نوجوانان و بانوان را جدی بگیریم و باید امنیت آنها فراهم شود. خیلی متاثر هستم که پدر در ورزشگاه گوش‌های فرزندش را می‌گیرد تا متوجه نشود هواداران چه شعاری می‌دهند. باید جایگاه خوبی برای بانوان در ورزشگاه فراهم کنیم قرار بود در جام جهانی قبلی به‌خاطر ورود نکردن بانوان به ورزشگاه ما را راه ندهند، اما با تلاش‌های تاج و سایر مقامات، این موضوع منتفی شد.

مقیمی خاطرنشان کرد: بحث کنترل ورود تماشاگران و استقرار آنها در دست مدیرعامل باشگاه است، زیرا او در راس هرم قرار دارد.

وی ادامه داد: در حوزه قرارداد‌ها نیز توصیه می‌کنم دنبال آدم‌های توانمند و اخلاق‌مدار باشید. خیلی بد است که به فردی قرارداد می‌بندید و سپس او را حذف می‌کنید. چه کسی باید پاسخگو این قرارداد‌ها باشد که از جیب بیت‌المال برای آن هزینه می‌شود.

مقیمی تصریح کرد: افسران امنیتی باشگاه‌ها را جدی بگیرید، زیرا آنها باید دیده شوند. باید مطابق آیین‌نامه "ایمنی و امنیتی فوتبال" رفتار شود. موضوع مهم برای ما نظم، انضباط، شور و اشتیاق است تا مردم با دلخوشی پای کار بیایند. حتی اگر تیم ما نتیجه هم نگرفت اشتیاق مردم هم از بین نرود.