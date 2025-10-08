سه نوجوان کهگیلویه و بویراحمدی با راهیابی به مرحله نهایی نخستین جشنواره منطقه‌ای نقالی و شاهنامه‌خوانی، پرچمدار فرهنگ و ادب این خطه در میان استان‌های زاگرس نشین شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان استان گفت: اطهر دهقان از مرکز فرهنگی هنری لنده در بخش «نقالی» با اجرای داستان پرشور «نبرد سهراب و گردآفرید»، فاطمه رمضانی از مرکز فرهنگی هنری شماره یک یاسوج با روایت داستان «برافروختن آتش توسط کیکاوس و آزمون سیاوش و سودابه» و فاطمه سپهر از مرکز فرهنگی هنری لیکک با قصه‌گویی داستان «گذر سیاوش از آتش»، موفق به کسب جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت‌ها شدند.

خانم الهی افزود: این جشنواره با اهداف ترویج فرهنگ نقالی و شاهنامه‌خوانی، توسعه و تقویت زبان و ادبیات فارسی و معرفی متون کهن ادبی به نسل کودک و نوجوان برگزار شد.

وی ادامه داد: در مرحله استانی این رویداد، از بین ۵۱۲ اثر ارسالی به دبیرخانه، پس از بررسی‌های اولیه، ۲۹۱ اثر به مرحله داوری راه پیدا کردند.

مسئول روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان استان گفت: داوری بخش غیرحضوری را جمعی از اساتید شامل معصومه موسویان، محمدرضا فرزین و سید رضا علوی با همراهی بنیاد فردوسی توس بر عهده داشتند که در نهایت از میان تمامی آثار، ۲۱ اثر به عنوان برگزیده نهایی برای رقابت در بخش حضوری معرفی شدند.