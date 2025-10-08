پخش زنده
هند در همسویی تاریخی با طالبان، روسیه، چین و پاکستان با بازگشت آمریکا به پایگاه بگرام مخالف است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، روزنامه ایندین اکسپرس با انتشار این خبر نوشت: دهلینو در آستانه سفر وزیر خارجه طالبان در صف منتقدان طرح ترامپ قرار گرفت.
در تحولی غیرمنتظره، هند همراه با طالبان، پاکستان، چین و روسیه، با تلاش رئیسجمهور آمریکا برای بازپسگیری کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان مخالفت کرده است. این موضع مشترک روز سهشنبه در بیانیه نهایی نشست «قالب مسکو» درباره افغانستان که در مسکو برگزار شد نیز تاکید شده است.
در این بیانیه آمده است: شرکتکنندگان، تلاش کشورها برای استقرار زیرساختهای نظامی در افغانستان یا کشورهای همسایه را غیر قابل قبول دانستند، زیرا این اقدام برای منافع صلح و ثبات منطقهای نیست.
این نخستینبار است که نمایندگان دولت طالبان به ریاست امیرخان متقی، وزیر امور خارجه این گروه، به عنوان عضو رسمی نشست در این قالب حضور یافتهاند.
نمایندگان هند، افغانستان، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در نشست شرکت داشتند و هیئتی از بلاروس نیز به عنوان ناظر حضور یافت.
ترامپ ۱۸ سپتامبر، در نشست خبری مشترک با نخستوزیر انگلیس کایر استارمر گفته بود: ما میخواهیم پایگاه بگرام را پس بگیریم؛ آن را بدون هیچ چیز به طالبان دادیم و میخواهیم آن را بازگردانیم.
وی سپس در پیامی هشدار داد که در صورت مخالفت طالبان اتفاقات بدی رخ خواهد داد. طالبان، اما این درخواست را قاطعانه رد کرد.
سخنگوی این گروه ذبیحالله مجاهد گفت: افغانها هرگز اجازه نخواهند داد سرزمینشان در هیچ شرایطی به دیگران واگذار شود.
در حالی که هند هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، پیوستن دهلینو به موضع مشترک مخالف با طرح آمریکا، نشانگر نزدیکی تدریجی مواضع هند به رویکرد منطقهای درباره افغانستان است و این تصمیم چند روز پیش از سفر تاریخی امیرخان متقی به دهلینو اتخاذ شده است؛ سفری که با مجوز ویژه شورای امنیت سازمان ملل انجام میشود.
بیانیه «قالب مسکو» ضمن تأکید بر حمایت از استقلال، وحدت و صلح پایدار در افغانستان، بر ضرورت همکاری ضدتروریسم در سطوح دوجانبه و چند جانبه تأکید کرده است، در بخشی از بیانیه آمده است:
خاک افغانستان نباید به تهدیدی برای امنیت کشورهای همسایه و فراتر از آن تبدیل شود.
تحلیلگران این جمله را پیامی غیرمستقیم از سوی هند به پاکستان میدانند.
کشورهای عضو همچنین خواستار توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری با افغانستان شدند و بر اجرای پروژههای مشترک در زمینههای سلامت، کشاورزی، کاهش فقر و مدیریت بلایای طبیعی تأکید کردند.
در بیانیه آمده است که کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان باید افزایش یافته و از سیاسیسازی آن پرهیز شود.
همچنین، اعضا بر ادغام فعال افغانستان در شبکههای منطقهای ارتباط و تجارت تأکید کردند، موضعی که از دید ناظران، پاسخی غیرمستقیم به سیاستهای آمریکا از جمله لغو معافیت بندر چابهار ایران محسوب میشود.
سفر امیرخان متقی که از ۹ تا ۱۶ اکتبر انجام میشود، نخستین سفر یک وزیر خارجه طالبان به هند از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱ است.
وی که نامش در فهرست تحریمهای شورای امنیت قرار دارد با مجوز ویژه شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه ۱۹۸۸) مجاز به انجام این سفر شده است.