به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ آقابیگی در افتتاحیه «رزمایش بزرگ مقابله با بحران زلزله» در زنجان، با اشاره به گذر از یک تابستان پرمخاطره گفت: از نظر فشار شبکه، تهدیدات امنیتی و شرایط اقلیمی، امسال بی‌سابقه‌ترین سال در پنج دهه اخیر بود.

وی با تقدیر از تلاش کارکنان صنعت آب و برق افزود: با تلاش و ایثارگری کارکنان، پایداری شبکه حفظ شد و از بروز خاموشی گسترده جلوگیری به عمل آمد.

آقابیگی این مانور را نخستین رزمایش رسمی منطقه‌ای وزارت نیرو در سال ۱۴۰۴ خواند و تأکید کرد: این رزمایش نشان‌دهنده آمادگی کامل صنعت آب و برق کشور برای مواجهه با بحران‌ها و تهدیدات طبیعی و سایبری است.

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو در پایان با هشدار نسبت به برنامه دشمنان برای بهره‌برداری از کوچک‌ترین اختلالات، خاطرنشان کرد: دشمنان به‌دنبال بهره‌برداری از کوچک‌ترین اختلال در خدمات حیاتی هستند، بنابراین استمرار آموزش و تمرین، رمز حفظ پایداری شبکه و خدمت‌رسانی مطمئن به مردم است.