به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معصومه نوروزی گفت: تنها پدیده جوی غالب در استان طی روزهای آینده وزش باد شدید است که در برخی ساعات منجر به خیزش گرد و خاک می‌شود.

نوروزی به اختلاف ۳۲ درجه‌ای بین سردترین تا گرم‌ترین ایستگاه استان اشاره کرد و افزود: دمای استان در مهر امسال بین یک تا ۲ درجه گرم‌تر می‌شود که این موضوع نشانه خوبی از سوی تغییرات اقلیمی نیست و می‌تواند اثرات مخربی بر محیط‌زیست، منابع طبیعی و منابع آب برجا بگذارد.