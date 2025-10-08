پخش زنده
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری: بارش موثر از نیمههای آبان در استان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معصومه نوروزی گفت: تنها پدیده جوی غالب در استان طی روزهای آینده وزش باد شدید است که در برخی ساعات منجر به خیزش گرد و خاک میشود.
نوروزی به اختلاف ۳۲ درجهای بین سردترین تا گرمترین ایستگاه استان اشاره کرد و افزود: دمای استان در مهر امسال بین یک تا ۲ درجه گرمتر میشود که این موضوع نشانه خوبی از سوی تغییرات اقلیمی نیست و میتواند اثرات مخربی بر محیطزیست، منابع طبیعی و منابع آب برجا بگذارد.