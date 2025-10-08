به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نخستین جلسه هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان پلدشت در سال جاری صبح امروز در دفتر امام جمعه شهرستان پلدشت با حضور اعضای این ستاد برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلف از جمله برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی. رسانه‌ای در راستای ترویج ارزش‌های اسلامی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امام جمعه شهرستان پلدشت در این جلسه گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله فطری و عقلایی است و فرد عاقل برای بدست آوردن یک خوشی زود گذر نباید هرگز خود را به عذاب روز آخرت دجار کند.

حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد دشمن با تهاجم فرهنگی سعی دارد به ایران اسلامی ضربه بزند، اما هوشیاری مردم سد بسیار محکمی در مقابل نفوذ دشمن است.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر. ترویج فرهنگ دینی است و لازم است در جامعه ارزش‌های دینی حفظ شود.