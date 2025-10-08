به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حجت‌الاسلام ذوالنوری در جلسه مشترک دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، در سخنانی کوتاه خواستار تمرکز دولت و شخص رئیس بر چند نکته اساسی برای برای حل مشکلات اقتصادی کشور شد.

نماینده قم گفت: تا این اقدامات اتفاق نیافتد امکان ندارد نقدینگی جذب تولید شود و جلوی سقوط ارزش پول ملی گرفته شود و طبیعتاً بدون این اصلاحات اقتصادی، هر روز باید شاهد وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و کوچک‌تر شدن سفره مرداد باشیم.

ذوالنور در تبیین نکات اصلی و اقدامات محوری یاد شده برای اصلاح وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلی کشور گفت: تا زمانی که تحت تأثیر عوامل متعددی مانند رانت ها، انحصارات و امتیازات ناعادلانه و بازار پر رونق سفته بازی وجود داشته باشد و وضع بدین منوال باشد که اقتصاد مخرب زیرزمینی با سودی چند ده برابر و در مواردی چندصد برابر، قدرت رقابت و راه حرکت و تنفس اقتصاد رسمی، سالم و قانونی را سد کرده باشد، و فقدان شبکه یکپارچه و شفاف املاک، اموال و دارایی‌ها و سیستم بانکی هم در خدمت و کمک این وضعیت فاسد اقتصادی قرار گرفته است، شعار و صحبت از حل مشکلات اقتصادی فقط بیان یک آرزو و رویای واهی و اقدامات غیر اصولی و روبنایی هم آب در هاون کوبیدن است.

وی افزود: برای کنترل قیمت ارز، طلا و سکه، خودرو و املاک و تأمین مسکن برای همه فاقدان مسکن طرح‌های عملیاتی قابل اجراء داریم و امیدوارم عزمی جزم و گوشی شنوا و قدرت و شجاعت بن بست شکنی در این زمینه وجود داشته باشد.