به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، از آمادگی این وزارتخانه برای تأمین مسکن کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، بر اهمیت نقش این نهاد در ایجاد و حفظ حس امنیت در جامعه تأکید کرده است.

وزیر راه، از آمادگی برای امضای یک تفاهم‌نامه دوجانبه میان وزارت راه و شهرسازی و فراجا خبر داد که هدف آن تامین مسکن برای پرسنل خدوم نیروی انتظامی است.

او افزود: امنیت پایدار، مرهون تلاش‌های بی‌وقفه نیروی انتظامی در حفظ نظم عمومی و دفاع از حقوق شهروندی است و باید با پشتیبانی عملی تقویت شود.

صادق مالواجرد تصریح کرد که خانه‌دار شدن پرسنل انتظامی می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی و انگیزه خدمتی آنان ایفا کند.

وی تاکید کرد: این همکاری می‌تواند الگویی موفق برای سایر نهادهای حاکمیتی در تأمین رفاه کارکنان باشد.

در پایان این پیام، بر استمرار امنیت و آرامش کشور در سایه مجاهدت‌های نیروی انتظامی و حمایت دولت از آنان تأکید شده است.