به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی با تشریح برنامه‌های این شرکت در سال آبی جدید، گفت: محور اصلی اقدامات امسال، مدیریت هوشمند منابع و مصارف آب، اجرای سند سازگاری با کم‌آبی و رفع ناترازی منابع آبی استان یزد است.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آب در یزد اظهار داشت: در سال جدید تلاش می‌شود با کمک جامعه کشاورزی، بهره‌وری آب در این بخش افزایش یابد. وی افزود: طرح تحویل حجمی آب از طریق کنتور‌های هوشمند در حال اجراست تا مدیریت دقیق‌تری بر مصرف آب اعمال شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد در ادامه از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و مطالعاتی در حوزه آب استان یزد خبر داد و افزود: مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی زین‌آباد، مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی سفیدکوه، بند تغذیه مصنوعی مروست، سامانه انتقال آب به اراضی نهضت ملی پردیس زندگی، خط جدید انتقال آب شرب شهرستان تفت، انتقال آب از سد خرسان ۳ به یزد و خط دوم انتقال آب خلیج فارس به استان یزد از جمله طرح‌های شاخصی است که در حال اجرا یا برنامه‌ریزی برای اجراست.

محجوبی همچنین با تأکید بر تقویت نقش ذی‌نفعان در مدیریت منابع آبی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های مدیریت مشارکتی، تشکل‌های آب‌بران در استان یزد تشکیل شده‌اند و بخشی از وظایف اجرایی به آنها واگذار می‌شود؛ به‌طوری‌که تاکنون دو تشکل بهادران و چاهک شهریاری فعالیت رسمی خود را آغاز کرده‌اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به تدابیر پیش‌بینی‌شده برای کاهش تنش آبی استان یزد اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت خط پدافندی صنعت برای تأمین آب شرب در شرایط بحران، شناسایی چاه‌های کشاورزی قابل استفاده برای شرب، جداسازی فیدر برق چاه‌ها به‌منظور جلوگیری از خاموشی در زمان ناترازی برق و تأمین دیزل‌ژنراتور برای ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های شرب از جمله اقدامات اجرایی در این زمینه است.