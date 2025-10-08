پخش زنده
استاندار همدان دربارۀ برگزاری هفدهمین دوره مسابقههای قرآنی مدهامتان، گفت: آیین اختتامیه این دوره به میزبانی استان همدان و با حضور بیش از ۶۰۰ برگزیده قرآنی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای سیاستگذاری برگزاری مرحله کشوری هفدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان، امروز ۱۶ مهرماه با حضور استاندار همدان و حجت الاسلام والمسلمین ملانوری، مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در این ستاد برگزار شد.
در این نشست سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، حجتالاسلام والمسلمین علی عزیزی، مدیر ستاد استان همدان و معاونان ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور نیز حضور داشتند.
حمید ملانوری، استاندار همدان، در این نشست با بیان اینکه آیین اختتامیه هفدهمین دوره مسابقه های قرآنی «مدهامتان» به میزبانی استان همدان و با حضور ۶۰۰ نفر از برگزیدگان این رویداد قرآنی برگزار میشود، گفت: برپایی این مسابقه ها نقش موثری در تحقق منویات مقام معظم رهبری نسبت به تبدیل هر مسجد به یک پایگاه قرآنی، ایفا خواهد کرد.
ملانوری افزود: در طول چندین سال برگزاری مسابقه های قرآنی مدهامتان توجه و رویکردی که این رقابت ها دربارۀ حضور شرکتکنندگان از گروه سنی نوجوان و جوان داشته باعث شده است عملا شاهد ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه از مسیر مسجد و کانونهای مساجد در سطح جامعه باشیم.
وی ادامه داد: تأثیرگذاری برپایی این مسابقه ها زمانی بیش از پیش آشکار میشود که اساسا به جایگاه مسجد در تاریخ اسلام و نقشی که در صدر اسلام داشت توجه کنیم چراکه در مکتب اسلام مساجد به عنوان بزرگترین پایگاه قرآنی، دینی، اجتماعی و فرهنگی بودند و همۀ امور در مسجد تعریف میشد در نتیجه برگزاری این مسابقه ها گامی در راستای بازگشت کارکردهای مسجدی به جامعه است؛ کارکردهایی که شاید در طول سالیان مورد بی توجهی واقع شده بودند.
استاندار همدان ادامه داد: با توجه به آنچه که اشاره شد کانونهای فرهنگی هنری مساجد در واقع یک ظرفیت محسوب میشوند به ویژه اینکه گستره فعالیتهای متنوعی دارند و میتوانند دوشادوش مساجد قدم به قدم در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی قدم بردارند.
ملانوری گفت: کانونهای مساجد در عرصه مسایل محله محور نیز ذیل طرح «محراب» می توانند بسیار نقشآفرین باشند.
وی اضافه کرد: مسأله دیگر این است که بحث مشارکت مردم همواره در نظام اسلامی به عنوان یک اصل مورد توجه بوده و هست و در نتیجه کانونهای مساجد در قالب برنامههای مختلف از جمله جشنواره قرآنی مدهامتان میتوانند این مشارکت مردمی را در سطح وسیعی تحقق بخشند.
گفتنی است آیین اختتامیه هفدهمین دوره از مسابقه های قرآنی مدهامتان ۲۰ تا ۲۳ آبان به میزبانی استان همدان برگزار میشود.