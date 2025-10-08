به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امین فلاح گفت: از این تعداد مدارس، ۶۷ درصد در مناطق روستایی و ۳۳ درصد در مناطق شهری واقع شده است که ۳۵ طرح با مشارکت مردمی و مابقی با اعتبارات دولتی اجرا می‌شود.

به گفته فلاح خراسان شمالی دارای ۱۷۶ فضای آموزشی ۲ نوبته با هزار کلاس درس است که تکمیل طرح‌های توسعه می‌تواند تا ۵۰ درصد کمبود فضای آموزشی را جبران کند.