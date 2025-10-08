پخش زنده
جانشین فرمانده سپاه سردشت گفت: در قالب کاروانهای راهیان نور، یکهزار و ۲۰۰ دانشآموز دختر و پسر این شهرستان از یادمانهای شهدای بلفت و دوپاز بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ کاظم شریفی افزود: یادمانهای بلفت و دوپاز از مناطق عملیاتی مهم دوران دفاع مقدس هستند که عملیاتهای نصر پنج و نصر هفت در تیر و مرداد سال ۱۳۶۶ در این ارتفاعات به وقوع پیوست و یگانهای بزرگی همچون لشکر ۳۱ عاشورا، لشکر ۸ نجف و تیپ انصارالمهدی زنجان در آن حضور داشتند.
جانشین فرمانده سپاه سردشت خاطرنشان کرد: حضور دانشآموزان در این مناطق فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است و آشنایی آنان با رشادتهای فرماندهان بزرگی همچون شهید احمد کاظمی که در عملیات نصر پنج نقشآفرینی کردند، در تقویت روحیه انقلابی و هویت ملی آنان بسیار مؤثر خواهد بود.