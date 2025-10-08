عرفان ناظر، فرزان دلفانی، موسی هدایتی، الهه پورجمشید و میلاد مولوی هیئت انتخاب آثار هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، عرفان ناظر، فرزان دلفانی، موسی هدایتی، الهه پورجمشید و میلاد مولوی به‌عنوان اعضای هیئت انتخاب آثار این دوره از جشنواره معرفی شدند.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می‌شود.