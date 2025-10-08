داوطلبان انتخابات شوراها تا ۲۷ مهر استعفا دهند
افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید حتماً از ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود. براساس قانون انتخابات شوراها و بهویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبتنام، از سمت خود استعفا دهند.
ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: زمان ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا را نیز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیهای جداگانه اعلام خواهد کرد.