مدیرکل صمت گیلان از پربودن انبارهای کالای استان خبر داد و گفت : از طریق سامانه جامع انبار و بازرسی حضوری ، از فعالیت سودجویان برای ایجاد اختلال در بازار استان جلوگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ تیمور پورحیدری در جریان بازدید سرزده از انبار چند شرکت پخش در رشت، گفت: بیش از ۱۴۰ شرکت پخش با توان بالا و ذخیره مطلوب برای تامین کالاهای مورد نیاز در گیلان فعالیت میکنند.
وی افزود: کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارهای گیلان ذخیره شده و هیچگونه کمبودی در تامین این اقلام در استان وجود ندارد و روند نظارت بر تامین و پخش کالاها با جدیت و برنامهریزی در شهرستانها در حال انجام است.
مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه شرکتهای پخش با ایجاد تعال در بازار ، اساسیترین نقش را در تامین کالاهای مورد نیاز بین تولید تا مصرف دارند که باید با جدیدیت مورد حمایت قرار بگیرند.
تیمور پورحیدری بر توسعه هوشمندسازی شرکتهای پخش تاکید کرد و افزود: در کارگروه اقتصادی گیلان، تسهیلاتی برای توانمندسازی شرکتهای پخش فعال در استان و حمایت از آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وی تاکید کرد: با وجود ذخایر فراوان کالا در انبارهای استان، سوداگری به هر بهانهای ممنوع است و با افرادی که با ایجاد تشنج در بازار، قصد سودجویی دارند، به شدت برخورد خواهد شد.