فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ گفت: سبک مدیریتی و فرماندهی سردار شهید حسین همدانی، «مرام پهلوانی» بود؛ ویژگی خاصی که می‌تواند به کتاب تبدیل و الگویی برای فرماندهان و مسئولان شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم رونمایی از کتاب «میاندار گود آب و آتش» که صبح امروز (چهارشنبه) در ساختمان فدراسیون کشتی برگزار شد، اظهار داشت: از اهتمام ویژه «علیرضا دبیر» در کسوت ریاست فدارسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم که در نشر ارزش‌های شهدای ورزشکار، فعال هستند.

سردار حسن‌زاده افزود: آنچه که من در مسئولیت خود به کار می‌بندم از آموزه‌های سردار شهید حسین همدانی است. سبک مدیریتی این شهید عزیز، مرام پهلوانی در مدیریت و فرماندهی خاص ایشان است که این سبک می‌تواند به کتاب تبدیل و و الگویی برای فرماندهان و مسئولان شود. مرام پهلوانی شهید همدانی در مواجهه با مردم، خانواده شهدا و نیرو‌های خودش زبانزد است.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ رفع مشکل مردم را از دغدغه‌های شهید همدانی برشمرد و گفت: تبحر ایشان شبکه‌سازی مردمی و استفاده از توانمندی‌های مردم بود. ابداع و یافتن راهکار‌های نو و سرعت عمل در به‌کارگیری ابتکار نیز از ویژگی بارز شهید همدانی است.

وی ادامه داد: در فتنه ۸۸ و در روز عاشورا که حوادث تلخی ایجاد شد، ایشان اصرار داشت که خودش در صحنه حضور داشته باشد و به مردم عادی هم آسیبی نرسد. شهید همدانی مراقب رفتار نیرو‌های بسیج با مردم بود.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: حتی شهید همدانی به نیروهای بسیج اجازه نداد کسانی را که رفتار خصمانه داشتند و خود را بین عزاداران عاشورای حسینی پنهان کرده بودند، دستگیر کنند. این رفتار پهلوانی باید در همه سطوح مدیریتی تسرّی یابد.