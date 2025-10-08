\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f \u0646\u0648\u0631\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u00a0 \u06f4\u06f8\u06f0 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2\u0631\u0648\u0632\u0647 \u062f\u0631\u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u06f1\u06f3 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0627\u0633\u06a9\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0642\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n