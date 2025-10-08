همزمان با هفته انتظامی، ۴ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان در ستاد فرماندهی انتظامی مازندران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامى استان در آیین افتتاح طرح هاى عمرانى بلیس استان در سارى، گفت: ۴ طرح عمرانى با اعتبارى بالغ بر ١٨٠ میلیارد تومان در ستاد انتظامى استان به بهره بردارى رسید.

سردار حسن مفخمى شهرستانى گفت: در هفته انتظامى سال ۱۴۰۴ در فرماندهى انتظامى استان بیش از ١٠ پروژه عمرانى احداث و راه اندازى شد.

وى تصریح کرد: ۶ طرح عمرانى در حوزه کلانترى ها، باسکاه‌ها و مقرهاى انتظامى از جمله باسکاه انتظامى "کلباد" شهرستان "کَلوکَاه" و یاسکَاه هاى انتظامى" زرکَرشهر و حیدر کلاى بابل "و "کلارآباد عباس آباد " بوده است.

سردار مفخمى، اظهار کرد: پروژه هاى ساختمانى پلیس فتا و بلیس امنیت اقتصادى استان نیز جزو پروژه هایى بوده که طى یک سال اخیر راه اندازى و در واقع افتتاحش رسماً دیروز انجام شد.

وى به افتتاح ۴ پروژه دیکَر از جمله پروژه "زمین چمن مصنوعى" براى فوتبال همکاران و فرزندان آنان و سایر عزیزان، " سیستم کَلخانه" و" سالن مهارت آموزى" براى مهارت افزایى سربازان برنامه ریزى شد که اداره مهارت آموزى در شش ماهه اول امسال ٨٥٠ نفر از همکاران وظیفه را تحت یوشش مهارت آموزى قرار کَرفته و مدرک فنى و حرفه اى دریافت کردند که مى توانند براى اخذ وام خود اشتغالى از این مدرک استفاده کنند.

فرمانده انتظامى استان مازندران، اظهار کرد: افتتاح سالن کشتى که بعد از این افتتاح وراه اندازى خواهد شد در مجموع این بروزه‌ها ١٨٠ میلیارد تومان هزینه داشته است.

سردار مفخمى افزود: علاوه بر افتتاح این تعداد کلانترى و یاسکَاه‌ها بیش از ٩ واحد دیکَر در دست احداث یم که تاکنون بیش از ١٠ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

وی همچنین به پروژه ۱۱۲۶ واحدی منازل سازمانی اشاره کرد و گفت: تا پنجم ماه جاری، ۹۰ واحد آماده تحویل خواهد بود و امیدواریم تا پایان سال، ۵۰ درصد این پروژه‌ها به همکاران عزیز تحویل داده شود.