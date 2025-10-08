پخش زنده
امروز: -
بیش از ۵ هزار بسته نوشت افزار ویژه دانشآموزان کمبرخوردار خراسان جنوبی به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خراسان جنوبی گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید توزیع بیش از ۵ هزار بسته نوشت افزار با همکاری و مشارکت گروههای جهادی و مردمی، پیشرفت منطقهای، راهبران امین و محلات در مناطق محروم خراسان جنوبی آغاز شده است.
موسوی افزود: کیف، جامدادی، خطکش، مدادرنگی، مداد، پاککن، تراش، دفتر نقاشی و دفتر مشق و خودکار از جمله اقلام این بستههای تحصیلی است که برای دانش آموزان محروم دهک یک تا ۴ سراسر استان توزیع میشود
وی افزود: ارزش این بستههای نوشتافزار بیش از ۲ میلیارد تومان است.