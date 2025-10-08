به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عباس پاپی‌زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درخصوص جلوگیری از ادغام و انحلال سازمان امور عشایر کشور که به امضاء بیش از ۲۳۰ نمایندگان رسیده است را قرائت کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

عشایر در کنار قوای مسلح می‌بایست مورد توجه خاص ملت، دولت و مجلس باشند. حضرت امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

جامعه عشایر ایران با سابقه افتخار آمیز در مرزبانی، استکبار ستیزی، سلحشوری و دین داری و تقدیم بیش از ۱۱ هزار شهید در راه دفاع از انقلاب و میهن اسلامی علی‌رغم محرومیت و سختی معیشت با کمترین هزینه عهده دار تولید ۲۵ درصد از گوشت قرمز کشور و همچنین ۳۵ درصد از صنایع دستی کشور می‌باشد که مصداق عینی پدافند غیرعامل، امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی می‌باشد. ضرورت توجه ویژه به این قشر زحمت کش، مؤثر و کم برخوردار همواره در بیانات امامین انقلاب تبلور داشته است؛ حال در سالی که توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است و به اعتقاد تمام کارشناسان، پربازده ترین، زودبازده‌ترین و کم هزینه‌ترین سرمایه‌گذاری برای تولید همین جامعه عشایری است، متاسفانه دولت و سازمان اداری و استخدامی تصمیم به انحلال و ادغام این سازمان مهم گرفته است.

سازمان امور عشایر ایران، تنها دستگاه تخصصی و متولی خدمت رسانی با رویکرد جهادی در وزارت جهاد کشاورزی است که با کمترین تعداد پرسنل و کمترین هزینه در سراسر کشور مشغول خدمت رسانی و تامین حداقل نیاز‌های جامعه معزز عشایری است. متاسفانه دستور جلسه شورای عالی اداری حکایت از زمزمه‌های نگران کننده ادغام و انحلال این سازمان بهره‌ور در سایر دستگاه‌ها است؛ در صورت اتفاق این امر به خسارات جبران ناپذیر امنیت غذایی در حوزه گوشت قرمز، اختلال در خدمت رسانی و دل شکستگی و نارضایتی مردم شریف و وفادار و کم توقع این جامعه پویا و همیشه در صحنه خواهد انجامید.

ما نمایندگان ملت ایران ضمن هشدار نسبت به پیامد‌های جبران ناپذیر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این تصمیم اشتباه، خواستار خروج موضوع انحلال و ادغام سازمان امور عشایر از دستور کار شورای عالی اداری کشور هستیم. در پایان ضمن تبریک روز ملی عشایر و روستاها، به این قشر زحمت کش و تولید کننده از رئیس محترم جمهور تقاضا داریم ضمن جلوگیری از این تصمیم غلت، دستگاه‌های خدمت رسان را موظف به انجام وظایف خدماتی خود به جامعه زحمت کش عشایر بنماید.