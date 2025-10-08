دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم گفت: با عنایت بعثه مقام رهبری و پیگیری‌های نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت تعدادی سهمیه سفر عمره مفرده به حافظان قرآن تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، محمدمهدی بحرالعلوم؛ دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم با اعلام این خبر گفت: با عنایت بعثه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، تعدادی سهمیه به منظور انجام سفر عمره مفرده به حافظان قرآن اختصاص یافت.

بحرالعلوم ادامه داد: اولویت برای استفاده از این سهمیه با تصمیم ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن با حافظان برتر بیست دوره آزمون تخصصی حفظ قرآن است که در دو دهه گذشته دبیرخانه ملی حفظ قرآن سازمان دارالقرآن الکریم برگزار کرده است.

وی تصریح کرد: بدیهی است اگر هر یک از افراد مورد نظر که سهمیه انجام این سفر به آنها اختصاص داده می‌شود به هر دلیل از آن صرف‌نظر کنند، نفرات دیگری جایگزین می‌شوند یا از میان فعالانی که همچنان در حال طی کردن فرایند حفظ قرآن هستند، افرادی به این منظور انتخاب خواهند شد.

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم اضافه کرد: تعداد حافظان قرآن که استحقاق اعزام به این سفر معنوی را دارند، بسیار بیشتر از این آمار است که امیدواریم در آینده نزدیک سازمان حج و زیارت سهمیه بیشتری به این افراد اختصاص دهد.