به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ وحید صباغ گفت: در خراسان شمالی که نیمی از جمعیتش در روستا‌ها ساکن‌اند و ۸۲ هزار بهره بردار کشاورزی، اقتصادش را به این بخش گره زده، فصل جدیدی از کشت و کار و برداشت آغاز شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود از سطح هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی، ۸۰ هزار تن پیاز برداشت شود.

صباغ افزود: ارقام پیاز قابل کشت در استان را شامل زرد یا طلایی، سفید یا استرلینگ و رقم قرمز یا آذرشهری عنوان کرد و افزود: ۸۷ درصد پیاز کشت شده در استان متعلق به رقم زرد است و این رقم به علت وزن مناسب، خاصیت ماندگاری دارد.

وی در خصوص مشخصات فنی و ظاهری پیاز زرد گفت: این رقم رشد خوبی دارد، دارای پوست چندلایه، اندازه متوسط و طعمی ملایم است که خاصیت انبارمانی زیادی دارد.

صباغ افزود: این روز‌ها کشاورزان در حال برداشت پیازهستند و روز روستا، بهانه‌ای است برای تماشای گزارشی از برداشت این محصول در روستای مطرانلوی بجنورد که کشاورزان در حال برداشت هستند.