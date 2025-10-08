

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به برنامه از پیش هماهنگ شده تیم ملی ایران ۱۸ مهرماه در یک بازی تدارکاتی مقابل روسیه قرار خواهد گرفت. به همین منظور شاگردان امیر قلعه‌نویی امروز تهران را ترک کردند.

ملی پوشان فوتبال ایران امروز و فردا در روسیه دو جلسه تمرینی خواهند داشت و روز جمعه مقابل تیم ملی این کشور به میدان می‌روند.

اعضای تیم ملی ایران بعد از برگزاری بازی با روسیه به دبی سفر خواهند کرد تا در دومین بازی دوستانه با تانزانیا رو به رو شوند.