به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ اعظم الهامی گفت: این رویداد ملی با هدف تقدیر از تلاش‌ها و دستاورد‌های برتر در حوزه ترویج فرهنگ فرزندآوری و حمایت از خانواده، در ۲۸ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

الهامی افزود: سومین دوره جایزه جوانی جمعیت در هفت بخش شامل خانواده، رسانه، مدیران، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برگزار می‌شود و از منتخبان برتر در این حوزه‌ها با اهدای جوایز و تقدیرنامه تجلیل خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده تأکید کرد: این رویداد، فرصتی ارزشمند برای شناسایی، الگوسازی و حمایت از اقدامات خلاقانه و مؤثر در زمینه تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور و تقویت بنیان خانواده است.