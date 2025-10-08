پخش زنده
امروز: -
مجری طرح توسعه ظرفیت ماشین آلات حفاری اکتشافی کشور از آمادهسازی طرحی برای نوسازی ماشین آلات و تجهیزات حفاری معادن خبر داد.
وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار معدن خبرگزاری صدا و سیما، افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان بازوی توسعهای وزارت صمت در اجرای سیاستهای کلان معدنی کشور، طی سالهای مختلف اقدام به توسعه ظرفیت ناوگان ماشین آلات معدنی کرده است، بخشی از معادن بزرگ کشور مانند معدن چادرملو، گل گهر و حتی شرکت ملی مس، به نحوی با ایمیدرو در ارتباط هستند و ایمیدرو به عنوان مجری موظف بود که فعالیتهای اکتشافی اینها را تسهیل کند تا این شرکتهای معدنی بزرگ راحتتر به ماشین حفاری اکتشافی دسترسی پیدا کنند.
وی گفت: با توجه به نیازی که جامعه حفاری و اکتشافی کشور به توسعه ظرفیت ناوگان داشتند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اقدام به تعریف طرح توسعه ظرفیت ماشین آلات حفاری اکتشافی کشور کرد، وظیفه اصلی طرح این هست که در وهله نخست، نیازهای شرکتهای حفاری را به لحاظ تعداد و نوع ماشین حفاری، عمق حفاریها و توان و ظرفیت حفاری این شرکتها را احصاء کند.
مجری طرح توسعه ظرفیت ماشین آلات حفاری اکتشافی کشور با بیان اینکه، این طرح با مشارکت ایمیدرو، معاونت معادن و فرآوری مواد در وزارت صمت و معاونت ماشین آلات وزارت خانه اجرایی شد افزود: تفاهم نامه در مرحله پیش نویس است و به زودی نهایی میشود.
آقای احمدی درخصوص نحوه حمایت از پیمانکاران و حفاران گفت: قرار است از محل صندوق بیمه فعالیتهای معدنی، تسهیلاتی به پیمانکاران و متقاضیان دستگاههای حفاری اکتشافی اعطا شود و این تسهیلات در قالب وامهای کم بهره که قطعا بخشی هم به عنوان یارانه تسهیلات تعلق میگیرد با دوره بازپرداخت معین به آنها ارائه میشود.
وی با بیان اینکه در این طرح اولویت تامین ماشین آلات حفاری با تولیدکنندگان داخلی و تعمیق و توسعه بومی سازی است، افزود: هم اکنون تولیدکنندههایی که میتوانند ماشین آلات حفاری بسازند، حدود تا ۳۰ درصد بومی سازی دارند و با اجرای ایرن طرح درصددیم این عدد را به ۵۰ درصد و بالاتر افزایش دهیم.
مجری طرح توسعه ظرفیت ماشین آلات حفاری اکتشافی ایمیدرو با اشاره به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت برای افزایش عمق اکتشاف در کشور گفت: برنامه ریزی به این صورت است که ماشین آلات حفاری یا از محل تولید داخل و یا واردات تامین شود البته در صورتی که سیاستگذار و وزارت صمت تصمیم بگیرند که برای واردات تخصیصی صورت بگیرد.
آقای احمدی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم برای افزایش عمق اکتشاف کشور به متوسط عمق اکتشاف جهانی افزود: برای رسیدن به این هدف، نیازمند افزایش ماشین آلات حفاری هستیم چرا که ناوگان حفاری فرسوده است و هزینههای بازسازی و باز آماد این دستگاهها به مراتب بیشتر از جایگزینی دستگاههای نو میباشد.
وی گفت: دستگاههای حفاری، بعد از پنج سال، به شرط اینکه هر سال کار کرده باشند و سالی بالغ بر ۲۰ هزار متر حفاری کنند، دچار فرسایش میشوند و هزینههای تعمیر و نگهداری آن بالا میرود بنابراین باید با تجهیزات نو جایگزین شود.
کارشناس ایمیدرو گفت: حدنصابی که سال گذشته کل جامعه معدنی و اکتشافی کشور توانستند ثبت کنند، عددی در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر حفاری بود که ۶۵۰ هزار متر از این عدد را ایمیدرو و شرکتهای تابعه به خود اختصاص دادند، برای سال ۱۴۰۴ این عدد حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر پیش بینی شده است که امیدواریم در صورت تحقق توسعه ظرفیت ناوگان، بتوانیم این عدد را محقق کنیم.
آقای احمدی افزود: علاوه بر طرح توسعه تجهیز ماشین آلات و تجهیزات حفاری که در معاونت معدن و صنایع معدنی ایمیدرو تعریف شده، طرح افزایش ظرفیت ماشین آلات بهره برداری معدن از جمله لودر، بیلهای میکانیکی و تراکهای معدنی هم در دستور کار است.
وی اظهار امیدواری کرد با همکاری و همراهی معاونتهای دیگر وزارت صمت، تفاهم نامه تا پایان سال اجرایی شود و در قالب تسهیلات صندوق بیمه فعالیتهای معدنی، بتوانیم حمایت خود را از شرکتهای پیمانکار حفاری داشته باشیم.
مجری طرح توسعه ظرفیت ماشین آلات حفاری اکتشافی کشور با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت برای رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن گفت: معدن، زنجیرهای است از اکتشاف تا بهره برداری، اگر بخواهیم به این رشد برسیم، باید از مرحله اکتشاف برنامه داشته باشیم و توسعه ظرفیت را چه در بخشهای حفاری، چه در سایر بخشهای اکتشافی پیش بریم.
خبرنگار: علی اصغر آمره