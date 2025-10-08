برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» جمعه در کهگیلویه و بویراحمد
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای شرکت در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، ضمن گرامیداشت پایداری ملت قهرمان غزه، از عموم مردم مؤمن، بصیر و فهیم استان دعوت کرد تا در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر»، پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با سراسر کشور حضور یابند.
در این اطلاعیه آمده است.
غزه قهرمان، در دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفانالاقصی و پس از دو سال مقاومت بیامان و ایستادگی تاریخی، به نماد وجدان بیدار بشریت تبدیل و صدای «بشارت نصر» از میان ویرانههای محاصرهشده آن طنینانداز است.
آنچه امروز در این سرزمین شاهدیم گشایش فصلی نو در روایت پیروزی ملتی است که با خون بیش از 60 هزار شهید، معادلات قدرت در منطقه و جهان را دگرگون و هیمنه پوشالی صهیونیسم جهانی، که با تبلیغات رسانهای و پشتیبانی ناتو شکل گرفته، فرو ریخته و قدرت ادعایی آن در عرصههای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را به چالش کشیده و ماشین جنگی رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربیاش را پس از دو سال کشتار و ویرانی، در برابر اراده پولادین مقاومت، زمینگیر کرده است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، با پذیرش مشروط طرح آتشبس از موضع اقتدار، وارد مرحلهای نوین از مبارزه شده است. مرحلهای که در آن میدان و دیپلماسی در هم تنیده و مقاومت هوشمند، ترکیبی بینظیر از قدرت سخت و نرم را به نمایش گذاشته است. این تحول، نقطه عطفی در راهبرد مقاومت و نشانه بلوغ سیاسی و میدانی آن است.
با این حال، تجربههای تاریخی نشان میدهد که فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی همواره در کمین است.
از اینرو، جامعه جهانی موظف است با عمل به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود، گامهای مؤثری در راستای توقف نسلکشی در غزه، خروج فوری ارتش اشغالگر، تضمین حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه و آغاز بازسازی غزه بردارد.
محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، گامی ضروری برای پایان دادن به دههها بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی است.