میانگین پیشرفت فیزیکی طرح های نهضت ملی مسکن در سطح کشور۳۵ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هئیت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید کشور در بازدید از طرح های نهضت ملی مسکن وجوانی جمعیت در بینالود گفت: تا دهه فجر امسال ۱۰۰ واحد ویلایی و ۵۰ واحد آپارتمانی بهره برداری و به متقاضیان نهضت ملی و جوانی جمعیت در شهر جدید بینالود تحویل میشود.
فرزاد حسنی افزود : در مجموع حدود ۱۴۰۰ واحد مسکونی در این بخش در دست اجرا داریم که ۷۰۷ واحد مربوط به «نهضت ملی مسکن» و ۷۰۳ واحد نیز در چارچوب برنامه جوانی جمعیت است.
وی با اشاره به تکمیل تدریجی این واحدها و آماده سازی آنها برای تحویل، افزود: در حال حاضر، یک طرح ۱۰۰ واحدی ویلایی در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصد آماده است و امیدواریم تا دهه فجر این واحدها تکمیل و تحویل بهره برداران شود.
وی ادامه داد: همچنین ۵۰ واحد آپارتمانی دیگر در همین قرارگاه از پیشرفت مناسبی برخورداراست و در مجموع، از ۷۰۳ واحد نهضت ملی مسکن، ۱۵۰ واحد در آستانه تکمیل است و منابع مالی بقیه نیز تأمین شده و عملیات عمرانی این واحدها در دست اجراست.
حسنی با اشاره به مهمترین چالش پیشرو ، موضوع آورده مالی متقاضیان، تسهیلات بانکی و همچنین همراهی دستگاههای خدمت رسان برای تأمین آب، برق و گاز است گفت: امیدواریم با همکاری نهادهای اجرایی استان، این مشکلات به سرعت رفع و واحدها به متقاضیان تحویل داده شود.
وی افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی طرح های نهضت ملی مسکن در بینالود با میانگین کشوری فاصله چندانی ندارد و در صورت تلاش بیشتر پیمانکاران، تأمین منابع بانکی و آورده متقاضیان، امکان ارتقای این رقم و حتی پیشی گرفتن از میانگین کشوری وجود دارد.