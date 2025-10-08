پخش زنده
امروز: -
آیین رسمی بزرگداشت حافظ شیرین سخن ، شامگاه شنبه نوزدهم مهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حافظیه برگزار میشود .
در آستانه فرا رسیدن ایام یادروز حافظ، نشست خبری با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی استان فارس در جوار آرامگاه خواجه اهل راز در شیراز برگزار شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در این نشست خبری گفت: هفته بزرگداشت لسانالغیب امسال با رویکرد مردمی و با برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و علمی در شیراز و آرامگاه حافظ برگزار میشود.
هفته نکوداشت حافظ جمعه 18 مهر با افتتاح نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه «سرو» آغاز می شود.
به گفته مهدی رنجبر آیین رسمی بزرگداشت حافظ شیری سخن شامگاه شنبه نوزدهم مهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حافظیه برگزار میشود و صبح یکشنبه ۲۰ مهر، آرامگاه لسانالغیب گلباران خواهد شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از برپایی برنامههای فرهنگی در گذر فرهنگ و هنر شیراز خبر داد و گفت: در طول هفته حافظ، این گذر فرهنگی میزبان شبهای غزل با حافظ، شعرخوانی، موسیقی سنتی و برنامه «عقل و عشق» با همکاری نهاد نمایندگی ولیفقیه در استان خواهد بود.
وی از اجرای اپرای عروسکی به کارگردانی بهروز غریبپور با صدای علیرضا قربانی در تالار حافظ از ۱۸ مهر و اجرای نمایش «برخوان» به کارگردانی استاد بخشیزاده در حافظیه خبر داد.
رئیس بنیاد حافظشناسی و مدیر دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز هم در این نشست خبر از برگزاری نشست علمی یادروز حافظ با محور «سیمای جهانی حافظ» خبر داد و گفت: در این نشست استادانی از دانشگاههای تهران، خوارزمی، تبریز و شیراز درباره جلوههای حافظ در فرهنگهای چین، ژاپن، ترکیه، هند، جهان عرب و کشورهای انگلیسیزبان سخنرانی خواهند کرد.
سعید حسامپور تصریح کرد: آبان ماه هم با همکاری بنیاد ایرانشناسی و چند دانشگاه معتبر کشور، حدود ۵۰ ایرانشناس برجسته جهان به ایران و شیراز سفر خواهند کرد تا در نشستی علمی به بررسی اندیشههای حافظ و تأثیر آن در گردشگری فرهنگی بپردازند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: کلاسهای حافظ خوانی و حافظ شناسی برای کودکان و نوجوانان هر هفته در آرامگاه حافظ برگزار میشود و سالهاست که با استقبال علاقهمندان تداوم دارد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نیز در این نشست خبری با اشاره به رویدادهای عمومی هفته حافظ گفت: هشت فرهنگسرای شهرداری روزهای ۱۹ تا ۲۲ مهر میزبان نشستهای ویژه حافظشناسی خواهند بود و شهروندان میتوانند در کارگاههای هنری و ادبی شرکت کنند.
به گفته محمدعلی چوبینی، به مناسبت بزرگداشت حافظ در ۱۰ نقطه از شهر شیراز، کارگاه های آموزشی نقاشیخط برگزار میشود و هنرمندان آثار خود را بهصورت زنده اجرا خواهند کرد.
وی از اجرای «سمفونی شیراز» به آهنگسازی کارن همایونفر و کارگردانی احسان عبدیپور روزهای ۲۳ تا ۲۵ مهر در تالار حافظ خبر داد و گفت: در روز پایانی هفته حافظ که همزمان با آغاز هفته تربیتبدنی است، پیادهروی خانوادگی در بزرگراه مهندسین برگزار میشود.