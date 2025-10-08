پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان برنامه و بودجه، از ادغام سازمانهای موازیکار در سطح کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه شکل دادهایم چراکه در شرایط فعلی ممکن است برخی ردیفها گرهگشایی از کار کشور نکند.
وی ادامه داد: این ردیفها را حذف، یا رشد بودجه آنها را متوقف و یا در هم ادغام میکنیم. برخی سازمانها ممکن است به صورت موازی با هم کار کنند که این سازمانها را به سمت ادغام میبریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تا کنون چندین گزارش درباره این ادغامها تهیه و با شخص رئیسجمهور در میان گذاشته شده است، رییس جمهور به جدیت دنبال کوچک سازی دولت و حذف ردیفهایی هستند که جزو ماموریت دولت نیست.